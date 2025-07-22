FiyatlarBölümler
Dövizler / HCC
Geri dön - Hisse senetleri

HCC: Warrior Met Coal Inc

62.84 USD 0.95 (1.49%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HCC fiyatı bugün -1.49% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 62.72 ve Yüksek fiyatı olarak 64.10 aralığında işlem gördü.

Warrior Met Coal Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HCC haberleri

Günlük aralık
62.72 64.10
Yıllık aralık
38.00 75.15
Önceki kapanış
63.79
Açılış
63.68
Satış
62.84
Alış
63.14
Düşük
62.72
Yüksek
64.10
Hacim
1.137 K
Günlük değişim
-1.49%
Aylık değişim
5.19%
6 aylık değişim
31.30%
Yıllık değişim
-1.47%
21 Eylül, Pazar