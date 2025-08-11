Moedas / HCA
HCA: HCA Healthcare Inc
399.23 USD 0.33 (0.08%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HCA para hoje mudou para -0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 390.34 e o mais alto foi 405.16.
Veja a dinâmica do par de moedas HCA Healthcare Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
390.34 405.16
Faixa anual
289.98 420.98
- Fechamento anterior
- 399.56
- Open
- 401.08
- Bid
- 399.23
- Ask
- 399.53
- Low
- 390.34
- High
- 405.16
- Volume
- 2.297 K
- Mudança diária
- -0.08%
- Mudança mensal
- -0.88%
- Mudança de 6 meses
- 15.20%
- Mudança anual
- -1.70%
