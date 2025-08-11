Валюты / HCA
HCA: HCA Healthcare Inc
399.56 USD 3.66 (0.91%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HCA за сегодня изменился на -0.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 398.98, а максимальная — 406.22.
Следите за динамикой HCA Healthcare Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
398.98 406.22
Годовой диапазон
289.98 420.98
- Предыдущее закрытие
- 403.22
- Open
- 402.50
- Bid
- 399.56
- Ask
- 399.86
- Low
- 398.98
- High
- 406.22
- Объем
- 2.487 K
- Дневное изменение
- -0.91%
- Месячное изменение
- -0.80%
- 6-месячное изменение
- 15.30%
- Годовое изменение
- -1.62%
