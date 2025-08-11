КотировкиРазделы
HCA
HCA: HCA Healthcare Inc

399.56 USD 3.66 (0.91%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HCA за сегодня изменился на -0.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 398.98, а максимальная — 406.22.

Следите за динамикой HCA Healthcare Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
398.98 406.22
Годовой диапазон
289.98 420.98
Предыдущее закрытие
403.22
Open
402.50
Bid
399.56
Ask
399.86
Low
398.98
High
406.22
Объем
2.487 K
Дневное изменение
-0.91%
Месячное изменение
-0.80%
6-месячное изменение
15.30%
Годовое изменение
-1.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.