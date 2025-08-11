CotizacionesSecciones
HCA: HCA Healthcare Inc

399.23 USD 0.33 (0.08%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de HCA de hoy ha cambiado un -0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 390.34, mientras que el máximo ha alcanzado 405.16.

Rango diario
390.34 405.16
Rango anual
289.98 420.98
Cierres anteriores
399.56
Open
401.08
Bid
399.23
Ask
399.53
Low
390.34
High
405.16
Volumen
2.092 K
Cambio diario
-0.08%
Cambio mensual
-0.88%
Cambio a 6 meses
15.20%
Cambio anual
-1.70%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B