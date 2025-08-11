Divisas / HCA
HCA: HCA Healthcare Inc
399.23 USD 0.33 (0.08%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HCA de hoy ha cambiado un -0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 390.34, mientras que el máximo ha alcanzado 405.16.
Siga la dinámica de la pareja de divisas HCA Healthcare Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
HCA News
Rango diario
390.34 405.16
Rango anual
289.98 420.98
- Cierres anteriores
- 399.56
- Open
- 401.08
- Bid
- 399.23
- Ask
- 399.53
- Low
- 390.34
- High
- 405.16
- Volumen
- 2.092 K
- Cambio diario
- -0.08%
- Cambio mensual
- -0.88%
- Cambio a 6 meses
- 15.20%
- Cambio anual
- -1.70%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B