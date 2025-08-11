FiyatlarBölümler
HCA
HCA: HCA Healthcare Inc

402.39 USD 1.54 (0.38%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HCA fiyatı bugün 0.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 396.90 ve Yüksek fiyatı olarak 403.67 aralığında işlem gördü.

HCA Healthcare Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

HCA haberleri

Günlük aralık
396.90 403.67
Yıllık aralık
289.98 420.98
Önceki kapanış
400.85
Açılış
397.50
Satış
402.39
Alış
402.69
Düşük
396.90
Yüksek
403.67
Hacim
2.896 K
Günlük değişim
0.38%
Aylık değişim
-0.10%
6 aylık değişim
16.12%
Yıllık değişim
-0.92%
21 Eylül, Pazar