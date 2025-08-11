Dövizler / HCA
HCA: HCA Healthcare Inc
402.39 USD 1.54 (0.38%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HCA fiyatı bugün 0.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 396.90 ve Yüksek fiyatı olarak 403.67 aralığında işlem gördü.
HCA Healthcare Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
396.90 403.67
Yıllık aralık
289.98 420.98
- Önceki kapanış
- 400.85
- Açılış
- 397.50
- Satış
- 402.39
- Alış
- 402.69
- Düşük
- 396.90
- Yüksek
- 403.67
- Hacim
- 2.896 K
- Günlük değişim
- 0.38%
- Aylık değişim
- -0.10%
- 6 aylık değişim
- 16.12%
- Yıllık değişim
- -0.92%
21 Eylül, Pazar