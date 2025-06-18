Moedas / HAE
HAE: Haemonetics Corporation
50.70 USD 0.76 (1.52%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HAE para hoje mudou para 1.52%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 50.07 e o mais alto foi 51.37.
Veja a dinâmica do par de moedas Haemonetics Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
50.07 51.37
Faixa anual
49.45 94.99
- Fechamento anterior
- 49.94
- Open
- 50.24
- Bid
- 50.70
- Ask
- 51.00
- Low
- 50.07
- High
- 51.37
- Volume
- 579
- Mudança diária
- 1.52%
- Mudança mensal
- -6.84%
- Mudança de 6 meses
- -19.83%
- Mudança anual
- -36.72%
