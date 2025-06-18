货币 / HAE
HAE: Haemonetics Corporation
49.45 USD 1.55 (3.04%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HAE汇率已更改-3.04%。当日，交易品种以低点49.45和高点51.31进行交易。
关注Haemonetics Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
49.45 51.31
年范围
49.45 94.99
- 前一天收盘价
- 51.00
- 开盘价
- 51.30
- 卖价
- 49.45
- 买价
- 49.75
- 最低价
- 49.45
- 最高价
- 51.31
- 交易量
- 826
- 日变化
- -3.04%
- 月变化
- -9.13%
- 6个月变化
- -21.81%
- 年变化
- -38.28%
