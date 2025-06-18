Валюты / HAE
HAE: Haemonetics Corporation
51.00 USD 0.34 (0.66%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HAE за сегодня изменился на -0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.53, а максимальная — 51.50.
Следите за динамикой Haemonetics Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
50.53 51.50
Годовой диапазон
50.53 94.99
- Предыдущее закрытие
- 51.34
- Open
- 51.30
- Bid
- 51.00
- Ask
- 51.30
- Low
- 50.53
- High
- 51.50
- Объем
- 3.043 K
- Дневное изменение
- -0.66%
- Месячное изменение
- -6.28%
- 6-месячное изменение
- -19.35%
- Годовое изменение
- -36.35%
