HAE: Haemonetics Corporation
51.17 USD 1.23 (2.46%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HAE hat sich für heute um 2.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.07 bis zu einem Hoch von 51.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die Haemonetics Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
50.07 51.38
Jahresspanne
49.45 94.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 49.94
- Eröffnung
- 50.24
- Bid
- 51.17
- Ask
- 51.47
- Tief
- 50.07
- Hoch
- 51.38
- Volumen
- 2.368 K
- Tagesänderung
- 2.46%
- Monatsänderung
- -5.97%
- 6-Monatsänderung
- -19.09%
- Jahresänderung
- -36.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K