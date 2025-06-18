Devises / HAE
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
HAE: Haemonetics Corporation
50.57 USD 0.60 (1.17%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HAE a changé de -1.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 50.29 et à un maximum de 51.50.
Suivez la dynamique Haemonetics Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HAE Nouvelles
- L’action Haemonetics atteint son plus bas niveau sur 52 semaines à 50,62 USD
- Haemonetics stock hits 52-week low at 50.62 USD
- Mizuho lowers Haemonetics stock price target to $70 on VASCADE MVP slowdown
- I’m Recommending Haemonetics Again, But With Caveats (Ratings Upgrade) (NYSE:HAE)
- Understanding Haemonetics (HAE) Reliance on International Revenue
- Haemonetics stock rating downgraded by Raymond James on vascular closure slowdown
- Haemonetics Corporation (HAE) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- These Analysts Slash Their Forecasts On Haemonetics After Q1 Results - Haemonetics (NYSE:HAE)
- This Trade Desk Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Crocs (NASDAQ:CROX), Haemonetics (NYSE:HAE)
- Haemonetics stock rating cut by JPMorgan on mixed results
- Eli Lilly, Fortinet Lead Thursday Market Cap Stock Movers
- Haemonetics stock price target lowered to $68 at Needham on competition
- GVS H1 2025 presentation: EBITDA margins reach post-pandemic high despite mixed sales
- Haemonetics (HAE) Reports Q1 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Haemonetics (HAE) Q1 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Unlocking Q1 Potential of Haemonetics (HAE): Exploring Wall Street Estimates for Key Metrics
- Analysts Estimate Haemonetics (HAE) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Boston Scientific (BSX) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- XPH: Healthcare Dashboard For July (NYSEARCA:XPH)
- Citi adjusts MedTech outlook: Bullish on Haemonetics, bearish on Tandem Diabetes
- Touchstone Small Company Fund Q1 2025 Commentary (SAGWX)
- Baird initiates Haemonetics stock with outperform rating on market position
- Vivasure Medical Submits PMA Application for PerQseal ® Elite and Secures Expanded Venous Indication in Europe
- IHE: Healthcare Dashboard For June (NYSEARCA:IHE)
Range quotidien
50.29 51.50
Range Annuel
49.45 94.99
- Clôture Précédente
- 51.17
- Ouverture
- 51.25
- Bid
- 50.57
- Ask
- 50.87
- Plus Bas
- 50.29
- Plus Haut
- 51.50
- Volume
- 3.747 K
- Changement quotidien
- -1.17%
- Changement Mensuel
- -7.07%
- Changement à 6 Mois
- -20.03%
- Changement Annuel
- -36.88%
20 septembre, samedi