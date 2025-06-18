Valute / HAE
HAE: Haemonetics Corporation
50.57 USD 0.60 (1.17%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HAE ha avuto una variazione del -1.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 50.29 e ad un massimo di 51.50.
Segui le dinamiche di Haemonetics Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
50.29 51.50
Intervallo Annuale
49.45 94.99
- Chiusura Precedente
- 51.17
- Apertura
- 51.25
- Bid
- 50.57
- Ask
- 50.87
- Minimo
- 50.29
- Massimo
- 51.50
- Volume
- 3.747 K
- Variazione giornaliera
- -1.17%
- Variazione Mensile
- -7.07%
- Variazione Semestrale
- -20.03%
- Variazione Annuale
- -36.88%
20 settembre, sabato