通貨 / HAE
HAE: Haemonetics Corporation
51.17 USD 1.23 (2.46%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HAEの今日の為替レートは、2.46%変化しました。日中、通貨は1あたり50.07の安値と51.38の高値で取引されました。
Haemonetics Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
50.07 51.38
1年のレンジ
49.45 94.99
- 以前の終値
- 49.94
- 始値
- 50.24
- 買値
- 51.17
- 買値
- 51.47
- 安値
- 50.07
- 高値
- 51.38
- 出来高
- 2.368 K
- 1日の変化
- 2.46%
- 1ヶ月の変化
- -5.97%
- 6ヶ月の変化
- -19.09%
- 1年の変化
- -36.13%
