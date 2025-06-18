Dövizler / HAE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
HAE: Haemonetics Corporation
50.57 USD 0.60 (1.17%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HAE fiyatı bugün -1.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 50.29 ve Yüksek fiyatı olarak 51.50 aralığında işlem gördü.
Haemonetics Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HAE haberleri
- Haemonetics hisseleri 50,62 dolar ile 52 haftalık dip seviyeye geriledi
- Haemonetics stock hits 52-week low at 50.62 USD
- Mizuho lowers Haemonetics stock price target to $70 on VASCADE MVP slowdown
- I’m Recommending Haemonetics Again, But With Caveats (Ratings Upgrade) (NYSE:HAE)
- Understanding Haemonetics (HAE) Reliance on International Revenue
- Haemonetics stock rating downgraded by Raymond James on vascular closure slowdown
- Haemonetics Corporation (HAE) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- These Analysts Slash Their Forecasts On Haemonetics After Q1 Results - Haemonetics (NYSE:HAE)
- This Trade Desk Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Crocs (NASDAQ:CROX), Haemonetics (NYSE:HAE)
- Haemonetics stock rating cut by JPMorgan on mixed results
- Eli Lilly, Fortinet Lead Thursday Market Cap Stock Movers
- Haemonetics stock price target lowered to $68 at Needham on competition
- GVS H1 2025 presentation: EBITDA margins reach post-pandemic high despite mixed sales
- Haemonetics (HAE) Reports Q1 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Haemonetics (HAE) Q1 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Unlocking Q1 Potential of Haemonetics (HAE): Exploring Wall Street Estimates for Key Metrics
- Analysts Estimate Haemonetics (HAE) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Boston Scientific (BSX) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- XPH: Healthcare Dashboard For July (NYSEARCA:XPH)
- Citi adjusts MedTech outlook: Bullish on Haemonetics, bearish on Tandem Diabetes
- Touchstone Small Company Fund Q1 2025 Commentary (SAGWX)
- Baird initiates Haemonetics stock with outperform rating on market position
- Vivasure Medical Submits PMA Application for PerQseal ® Elite and Secures Expanded Venous Indication in Europe
- IHE: Healthcare Dashboard For June (NYSEARCA:IHE)
Günlük aralık
50.29 51.50
Yıllık aralık
49.45 94.99
- Önceki kapanış
- 51.17
- Açılış
- 51.25
- Satış
- 50.57
- Alış
- 50.87
- Düşük
- 50.29
- Yüksek
- 51.50
- Hacim
- 3.747 K
- Günlük değişim
- -1.17%
- Aylık değişim
- -7.07%
- 6 aylık değişim
- -20.03%
- Yıllık değişim
- -36.88%
21 Eylül, Pazar