Moedas / FNKO
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FNKO: Funko Inc - Class A
3.42 USD 0.13 (3.95%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FNKO para hoje mudou para 3.95%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.31 e o mais alto foi 3.47.
Veja a dinâmica do par de moedas Funko Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FNKO Notícias
- KeyBanc reiterates Overweight rating on Netflix stock, citing DSP growth
- The Trade Desk stock holds steady as Jefferies notes Amazon’s expanding partnerships
- Netflix CFO Neumann sells $3.14 million in shares
- Netflix director Reed Hastings sells $31.3m in shares
- Bernstein reiterates Netflix stock rating with $1,390 price target
- Top 3 Consumer Stocks That May Explode This Quarter - Cava Group (NYSE:CAVA), Funko (NASDAQ:FNKO)
- Cisco To Rally Around 21%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Celanese (NYSE:CE), Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)
- Funko stock price target lowered to $2.50 from $5.50 at Goldman Sachs
- Funko stock rises after appointment of Netflix executive as CEO
- Funko appoints Josh Simon as CEO and director, outlines compensation package
- Funko appoints Netflix executive Josh Simon as new CEO
- Enova International and Funko have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Funko (FNKO)
- Funko (FNKO) Stock Plummets On Q2 Earnings Miss, Weak Outlook - Funko (NASDAQ:FNKO)
- DA Davidson lowers Funko stock price target to $5 on tariff impact
- Funko Q2 2025 slides reveal top properties, new stores as stock struggles
- Funko, Inc. (FNKO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Funko, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FNKO)
- Funko earnings beat by $0.80, revenue fell short of estimates
- Top 3 Consumer Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Month - Perdoceo Education (NASDAQ:PRDO), Funko (NASDAQ:FNKO)
- DA Davidson reiterates Buy rating on Funko stock after Comic Con visit
- Funko amends credit agreement for covenant relief amid tariff concerns
- Funko: With Limited Visibility, We Need To Steer Clear (FNKO)
- DA Davidson reiterates Buy rating on Funko stock, maintains $7 price target
Faixa diária
3.31 3.47
Faixa anual
2.58 14.65
- Fechamento anterior
- 3.29
- Open
- 3.34
- Bid
- 3.42
- Ask
- 3.72
- Low
- 3.31
- High
- 3.47
- Volume
- 962
- Mudança diária
- 3.95%
- Mudança mensal
- 0.59%
- Mudança de 6 meses
- -49.33%
- Mudança anual
- -72.17%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh