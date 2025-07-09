Валюты / FNKO
FNKO: Funko Inc - Class A
3.34 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FNKO за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.19, а максимальная — 3.41.
Следите за динамикой Funko Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FNKO
Дневной диапазон
3.19 3.41
Годовой диапазон
2.58 14.65
- Предыдущее закрытие
- 3.34
- Open
- 3.38
- Bid
- 3.34
- Ask
- 3.64
- Low
- 3.19
- High
- 3.41
- Объем
- 2.040 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -1.76%
- 6-месячное изменение
- -50.52%
- Годовое изменение
- -72.82%
