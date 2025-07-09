통화 / FNKO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
FNKO: Funko Inc - Class A
3.46 USD 0.00 (0.00%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FNKO 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.39이고 고가는 3.54이었습니다.
Funko Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FNKO News
- Amazon, 넷플릭스 광고 제휴 확보
- KeyBanc reiterates Overweight rating on Netflix stock, citing DSP growth
- The Trade Desk stock holds steady as Jefferies notes Amazon’s expanding partnerships
- Netflix CFO Neumann sells $3.14 million in shares
- Netflix director Reed Hastings sells $31.3m in shares
- Bernstein reiterates Netflix stock rating with $1,390 price target
- Top 3 Consumer Stocks That May Explode This Quarter - Cava Group (NYSE:CAVA), Funko (NASDAQ:FNKO)
- Cisco To Rally Around 21%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Celanese (NYSE:CE), Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)
- Funko stock price target lowered to $2.50 from $5.50 at Goldman Sachs
- Funko stock rises after appointment of Netflix executive as CEO
- Funko appoints Josh Simon as CEO and director, outlines compensation package
- Funko appoints Netflix executive Josh Simon as new CEO
- Enova International and Funko have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Funko (FNKO)
- Funko (FNKO) Stock Plummets On Q2 Earnings Miss, Weak Outlook - Funko (NASDAQ:FNKO)
- DA Davidson lowers Funko stock price target to $5 on tariff impact
- Funko Q2 2025 slides reveal top properties, new stores as stock struggles
- Funko, Inc. (FNKO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Funko, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FNKO)
- Funko earnings beat by $0.80, revenue fell short of estimates
- Top 3 Consumer Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Month - Perdoceo Education (NASDAQ:PRDO), Funko (NASDAQ:FNKO)
- DA Davidson reiterates Buy rating on Funko stock after Comic Con visit
- Funko amends credit agreement for covenant relief amid tariff concerns
- Funko: With Limited Visibility, We Need To Steer Clear (FNKO)
일일 변동 비율
3.39 3.54
년간 변동
2.58 14.65
- 이전 종가
- 3.46
- 시가
- 3.46
- Bid
- 3.46
- Ask
- 3.76
- 저가
- 3.39
- 고가
- 3.54
- 볼륨
- 2.044 K
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- 1.76%
- 6개월 변동
- -48.74%
- 년간 변동율
- -71.85%
20 9월, 토요일