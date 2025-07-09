货币 / FNKO
FNKO: Funko Inc - Class A
3.37 USD 0.03 (0.90%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FNKO汇率已更改0.90%。当日，交易品种以低点3.32和高点3.52进行交易。
关注Funko Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
3.32 3.52
年范围
2.58 14.65
- 前一天收盘价
- 3.34
- 开盘价
- 3.35
- 卖价
- 3.37
- 买价
- 3.67
- 最低价
- 3.32
- 最高价
- 3.52
- 交易量
- 1.512 K
- 日变化
- 0.90%
- 月变化
- -0.88%
- 6个月变化
- -50.07%
- 年变化
- -72.58%
