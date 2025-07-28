Währungen / FNKO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FNKO: Funko Inc - Class A
3.47 USD 0.01 (0.29%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FNKO hat sich für heute um 0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.39 bis zu einem Hoch von 3.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Funko Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FNKO News
- Amazon und Netflix schließen Partnerschaft für Werbeinventar
- KeyBanc bestätigt "Overweight"-Rating für Netflix und verweist auf DSP-Wachstum
- KeyBanc reiterates Overweight rating on Netflix stock, citing DSP growth
- The Trade Desk: Aktie behauptet sich trotz Amazons erweiterter Streaming-Partnerschaften
- The Trade Desk stock holds steady as Jefferies notes Amazon’s expanding partnerships
- Netflix CFO Neumann sells $3.14 million in shares
- Netflix director Reed Hastings sells $31.3m in shares
- Bernstein reiterates Netflix stock rating with $1,390 price target
- Top 3 Consumer Stocks That May Explode This Quarter - Cava Group (NYSE:CAVA), Funko (NASDAQ:FNKO)
- Cisco To Rally Around 21%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Celanese (NYSE:CE), Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)
- Funko stock price target lowered to $2.50 from $5.50 at Goldman Sachs
- Funko stock rises after appointment of Netflix executive as CEO
- Funko appoints Josh Simon as CEO and director, outlines compensation package
- Funko appoints Netflix executive Josh Simon as new CEO
- Enova International and Funko have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Funko (FNKO)
- Funko (FNKO) Stock Plummets On Q2 Earnings Miss, Weak Outlook - Funko (NASDAQ:FNKO)
- DA Davidson lowers Funko stock price target to $5 on tariff impact
- Funko Q2 2025 slides reveal top properties, new stores as stock struggles
- Funko, Inc. (FNKO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Funko, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FNKO)
- Funko earnings beat by $0.80, revenue fell short of estimates
- Top 3 Consumer Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Month - Perdoceo Education (NASDAQ:PRDO), Funko (NASDAQ:FNKO)
- DA Davidson reiterates Buy rating on Funko stock after Comic Con visit
Tagesspanne
3.39 3.54
Jahresspanne
2.58 14.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.46
- Eröffnung
- 3.46
- Bid
- 3.47
- Ask
- 3.77
- Tief
- 3.39
- Hoch
- 3.54
- Volumen
- 757
- Tagesänderung
- 0.29%
- Monatsänderung
- 2.06%
- 6-Monatsänderung
- -48.59%
- Jahresänderung
- -71.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K