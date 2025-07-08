通貨 / FNKO
FNKO: Funko Inc - Class A
3.46 USD 0.17 (5.17%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FNKOの今日の為替レートは、5.17%変化しました。日中、通貨は1あたり3.31の安値と3.48の高値で取引されました。
Funko Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FNKO News
1日のレンジ
3.31 3.48
1年のレンジ
2.58 14.65
- 以前の終値
- 3.29
- 始値
- 3.34
- 買値
- 3.46
- 買値
- 3.76
- 安値
- 3.31
- 高値
- 3.48
- 出来高
- 1.931 K
- 1日の変化
- 5.17%
- 1ヶ月の変化
- 1.76%
- 6ヶ月の変化
- -48.74%
- 1年の変化
- -71.85%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K