Divisas / FNKO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FNKO: Funko Inc - Class A
3.29 USD 0.05 (1.50%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FNKO de hoy ha cambiado un -1.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.29, mientras que el máximo ha alcanzado 3.52.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Funko Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FNKO News
- KeyBanc reitera calificación de Mejor Rendimiento para Netflix, citando crecimiento de DSP
- KeyBanc reiterates Overweight rating on Netflix stock, citing DSP growth
- The Trade Desk stock holds steady as Jefferies notes Amazon’s expanding partnerships
- Netflix CFO Neumann sells $3.14 million in shares
- Netflix director Reed Hastings sells $31.3m in shares
- Bernstein reiterates Netflix stock rating with $1,390 price target
- Top 3 Consumer Stocks That May Explode This Quarter - Cava Group (NYSE:CAVA), Funko (NASDAQ:FNKO)
- Cisco To Rally Around 21%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Celanese (NYSE:CE), Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)
- Funko stock price target lowered to $2.50 from $5.50 at Goldman Sachs
- Funko stock rises after appointment of Netflix executive as CEO
- Funko appoints Josh Simon as CEO and director, outlines compensation package
- Funko appoints Netflix executive Josh Simon as new CEO
- Enova International and Funko have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Funko (FNKO)
- Funko (FNKO) Stock Plummets On Q2 Earnings Miss, Weak Outlook - Funko (NASDAQ:FNKO)
- DA Davidson lowers Funko stock price target to $5 on tariff impact
- Funko Q2 2025 slides reveal top properties, new stores as stock struggles
- Funko, Inc. (FNKO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Funko, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FNKO)
- Funko earnings beat by $0.80, revenue fell short of estimates
- Top 3 Consumer Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Month - Perdoceo Education (NASDAQ:PRDO), Funko (NASDAQ:FNKO)
- DA Davidson reiterates Buy rating on Funko stock after Comic Con visit
- Funko amends credit agreement for covenant relief amid tariff concerns
- Funko: With Limited Visibility, We Need To Steer Clear (FNKO)
Rango diario
3.29 3.52
Rango anual
2.58 14.65
- Cierres anteriores
- 3.34
- Open
- 3.35
- Bid
- 3.29
- Ask
- 3.59
- Low
- 3.29
- High
- 3.52
- Volumen
- 1.854 K
- Cambio diario
- -1.50%
- Cambio mensual
- -3.24%
- Cambio a 6 meses
- -51.26%
- Cambio anual
- -73.23%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B