Valute / FNKO
FNKO: Funko Inc - Class A
3.46 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FNKO ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.39 e ad un massimo di 3.54.
Segui le dinamiche di Funko Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FNKO News
- KeyBanc reiterates Overweight rating on Netflix stock, citing DSP growth
- The Trade Desk stock holds steady as Jefferies notes Amazon’s expanding partnerships
- Netflix CFO Neumann sells $3.14 million in shares
- Netflix director Reed Hastings sells $31.3m in shares
- Bernstein reiterates Netflix stock rating with $1,390 price target
- Top 3 Consumer Stocks That May Explode This Quarter - Cava Group (NYSE:CAVA), Funko (NASDAQ:FNKO)
- Cisco To Rally Around 21%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Celanese (NYSE:CE), Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)
- Funko stock price target lowered to $2.50 from $5.50 at Goldman Sachs
- Funko stock rises after appointment of Netflix executive as CEO
- Funko appoints Josh Simon as CEO and director, outlines compensation package
- Funko appoints Netflix executive Josh Simon as new CEO
- Enova International and Funko have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Funko (FNKO)
- Funko (FNKO) Stock Plummets On Q2 Earnings Miss, Weak Outlook - Funko (NASDAQ:FNKO)
- DA Davidson lowers Funko stock price target to $5 on tariff impact
- Funko Q2 2025 slides reveal top properties, new stores as stock struggles
- Funko, Inc. (FNKO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Funko, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FNKO)
- Funko earnings beat by $0.80, revenue fell short of estimates
- Top 3 Consumer Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Month - Perdoceo Education (NASDAQ:PRDO), Funko (NASDAQ:FNKO)
- DA Davidson reiterates Buy rating on Funko stock after Comic Con visit
- Funko amends credit agreement for covenant relief amid tariff concerns
- Funko: With Limited Visibility, We Need To Steer Clear (FNKO)
- DA Davidson reiterates Buy rating on Funko stock, maintains $7 price target
Intervallo Giornaliero
3.39 3.54
Intervallo Annuale
2.58 14.65
- Chiusura Precedente
- 3.46
- Apertura
- 3.46
- Bid
- 3.46
- Ask
- 3.76
- Minimo
- 3.39
- Massimo
- 3.54
- Volume
- 2.044 K
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 1.76%
- Variazione Semestrale
- -48.74%
- Variazione Annuale
- -71.85%
21 settembre, domenica