QuotazioniSezioni
Valute / FNKO
Tornare a Azioni

FNKO: Funko Inc - Class A

3.46 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FNKO ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.39 e ad un massimo di 3.54.

Segui le dinamiche di Funko Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FNKO News

Intervallo Giornaliero
3.39 3.54
Intervallo Annuale
2.58 14.65
Chiusura Precedente
3.46
Apertura
3.46
Bid
3.46
Ask
3.76
Minimo
3.39
Massimo
3.54
Volume
2.044 K
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
1.76%
Variazione Semestrale
-48.74%
Variazione Annuale
-71.85%
21 settembre, domenica