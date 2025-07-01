Moedas / EYE
EYE: National Vision Holdings Inc
25.89 USD 1.04 (4.19%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EYE para hoje mudou para 4.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.70 e o mais alto foi 26.43.
Veja a dinâmica do par de moedas National Vision Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EYE Notícias
- National Vision Holdings stock hits 52-week high at 25.69 USD
- Ride The Bulls: 5 Consumer Discretionary Stocks With Market-Crushing Momentum
- It's Still Early For National Vision Holdings (NASDAQ:EYE)
- National Vision Holdings: Rating Upgrade As Turnaround Strategy Worked (NASDAQ:EYE)
- EYE Stock Gains on Q2 Earnings and Revenue Beat, '25 View Up
- National Vision stock price target raised to $33 at Jefferies
- Canaccord Genuity reduces stake in Eagle Eye Solutions
- National Vision (EYE) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- National Vision (EYE) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- National Vision earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- National Vision Q2 2025 slides: Revenue growth accelerates to 7.7%, guidance raised
- National Vision tops Q2 estimates, raises full-year outlook
- National Vision Holdings appoints Alex Wilkes to board and CEO role
- Colgate Tops Q2 Earnings & Sales Estimates, Tweaks Organic Sales View
- National Vision stock initiated with Buy rating at Roth/MKM on transformation efforts
- The 1-Minute Market Report - July 26, 2025 (null:SPX)
- Are Consumer Staples Stocks Lagging National Vision (EYE) This Year?
- National Vision Holdings stock hits 52-week high at $25.52
- Eagle Eye launches £1 million share buyback program
- National Vision Holdings stock hits 52-week high at 24.93 USD
- National Vision stock price target raised to $30 from $20 at UBS
- Meta Platforms To Rally Around 9%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Abbott Laboratories (NYSE:ABT), Danaher (NYSE:DHR)
- National Vision stock rating upgraded to Overweight at Barclays on transformation efforts
- National Vision stock hits 52-week high at 23.46 USD
Faixa diária
24.70 26.43
Faixa anual
9.56 26.43
- Fechamento anterior
- 24.85
- Open
- 24.70
- Bid
- 25.89
- Ask
- 26.19
- Low
- 24.70
- High
- 26.43
- Volume
- 2.429 K
- Mudança diária
- 4.19%
- Mudança mensal
- 15.74%
- Mudança de 6 meses
- 103.70%
- Mudança anual
- 141.51%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh