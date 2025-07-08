FiyatlarBölümler
EYE: National Vision Holdings Inc

26.92 USD 0.49 (1.85%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EYE fiyatı bugün 1.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.81 ve Yüksek fiyatı olarak 27.03 aralığında işlem gördü.

National Vision Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
25.81 27.03
Yıllık aralık
9.56 27.03
Önceki kapanış
26.43
Açılış
26.35
Satış
26.92
Alış
27.22
Düşük
25.81
Yüksek
27.03
Hacim
7.689 K
Günlük değişim
1.85%
Aylık değişim
20.34%
6 aylık değişim
111.80%
Yıllık değişim
151.12%
21 Eylül, Pazar