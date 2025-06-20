Валюты / EYE
EYE: National Vision Holdings Inc
24.03 USD 0.42 (1.78%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EYE за сегодня изменился на 1.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.41, а максимальная — 24.12.
Следите за динамикой National Vision Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
23.41 24.12
Годовой диапазон
9.56 25.66
- Предыдущее закрытие
- 23.61
- Open
- 23.55
- Bid
- 24.03
- Ask
- 24.33
- Low
- 23.41
- High
- 24.12
- Объем
- 5.540 K
- Дневное изменение
- 1.78%
- Месячное изменение
- 7.42%
- 6-месячное изменение
- 89.06%
- Годовое изменение
- 124.16%
