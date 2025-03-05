Moedas / EOLS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
EOLS: Evolus Inc
6.45 USD 0.07 (1.07%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EOLS para hoje mudou para -1.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.44 e o mais alto foi 6.59.
Veja a dinâmica do par de moedas Evolus Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EOLS Notícias
- Mizuho reiterates Outperform rating on Evolus stock, maintains $19 target
- Mizuho reiterates Outperform rating on Evolus stock, citing valuation
- Evolus submits final FDA application for mid-face volume filler
- Super Micro Computer Posts Downbeat Q4 Results, Joins Personalis, Snap And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Day One Biopharmaceutical (NASDAQ:DAWN), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Evolus stock price target lowered to $20 by H.C. Wainwright on market headwinds
- Evolus stock price target lowered to $18 at BTIG on Q2 revenue miss
- Why Astera Labs Shares Are Trading Higher By Over 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Evolus Q2 2025 slides: Filler launch drives market expansion despite earnings miss
- Evolus, Inc. (EOLS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Evolus, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EOLS)
- Evolus, Inc. (EOLS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Analysts Estimate Haemonetics (HAE) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Jeuveau shows fast onset and long duration in neurotoxin study
- Earnings Preview: Evolus, Inc. (EOLS) Q2 Earnings Expected to Decline
- Evolus - A Slightly Risky Buy Ahead Of Q2 Earnings (NASDAQ:EOLS)
- Evolus Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Tiny Phathom Pharmaceuticals Just An Got FDA Blessing And Big-Time Upside: Buy (PHAT)
- Evolysse™ Recognized in 2025 Shape Skin Awards
- Stifel maintains Evolus stock buy rating, $25 target
- Mizuho maintains Evolus stock Outperform rating and $25 target
- Evolus CFO Sandra Beaver resigns for new role
- Evolysse HA gels outperform Restylane in clinical study
- Evolus Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Evolus, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EOLS)
Faixa diária
6.44 6.59
Faixa anual
6.21 17.82
- Fechamento anterior
- 6.52
- Open
- 6.54
- Bid
- 6.45
- Ask
- 6.75
- Low
- 6.44
- High
- 6.59
- Volume
- 643
- Mudança diária
- -1.07%
- Mudança mensal
- -15.02%
- Mudança de 6 meses
- -45.93%
- Mudança anual
- -60.14%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh