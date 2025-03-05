Währungen / EOLS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EOLS: Evolus Inc
6.50 USD 0.08 (1.25%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EOLS hat sich für heute um 1.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.43 bis zu einem Hoch von 6.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Evolus Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EOLS News
- Mizuho reiterates Outperform rating on Evolus stock, maintains $19 target
- Mizuho reiterates Outperform rating on Evolus stock, citing valuation
- Evolus submits final FDA application for mid-face volume filler
- Super Micro Computer Posts Downbeat Q4 Results, Joins Personalis, Snap And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Day One Biopharmaceutical (NASDAQ:DAWN), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Evolus stock price target lowered to $20 by H.C. Wainwright on market headwinds
- Evolus stock price target lowered to $18 at BTIG on Q2 revenue miss
- Why Astera Labs Shares Are Trading Higher By Over 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Evolus Q2 2025 slides: Filler launch drives market expansion despite earnings miss
- Evolus, Inc. (EOLS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Evolus, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EOLS)
- Evolus, Inc. (EOLS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Analysts Estimate Haemonetics (HAE) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Jeuveau shows fast onset and long duration in neurotoxin study
- Earnings Preview: Evolus, Inc. (EOLS) Q2 Earnings Expected to Decline
- Evolus - A Slightly Risky Buy Ahead Of Q2 Earnings (NASDAQ:EOLS)
- Evolus Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Tiny Phathom Pharmaceuticals Just An Got FDA Blessing And Big-Time Upside: Buy (PHAT)
- Evolysse™ Recognized in 2025 Shape Skin Awards
- Stifel maintains Evolus stock buy rating, $25 target
- Mizuho maintains Evolus stock Outperform rating and $25 target
- Evolus CFO Sandra Beaver resigns for new role
- Evolysse HA gels outperform Restylane in clinical study
- Evolus Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Evolus, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EOLS)
Tagesspanne
6.43 6.54
Jahresspanne
6.21 17.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.42
- Eröffnung
- 6.49
- Bid
- 6.50
- Ask
- 6.80
- Tief
- 6.43
- Hoch
- 6.54
- Volumen
- 137
- Tagesänderung
- 1.25%
- Monatsänderung
- -14.36%
- 6-Monatsänderung
- -45.52%
- Jahresänderung
- -59.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K