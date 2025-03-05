KurseKategorien
Währungen / EOLS
Zurück zum Aktien

EOLS: Evolus Inc

6.50 USD 0.08 (1.25%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EOLS hat sich für heute um 1.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.43 bis zu einem Hoch von 6.54 gehandelt.

Verfolgen Sie die Evolus Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EOLS News

Tagesspanne
6.43 6.54
Jahresspanne
6.21 17.82
Vorheriger Schlusskurs
6.42
Eröffnung
6.49
Bid
6.50
Ask
6.80
Tief
6.43
Hoch
6.54
Volumen
137
Tagesänderung
1.25%
Monatsänderung
-14.36%
6-Monatsänderung
-45.52%
Jahresänderung
-59.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K