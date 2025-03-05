통화 / EOLS
EOLS: Evolus Inc
6.29 USD 0.13 (2.02%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EOLS 환율이 오늘 -2.02%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.21이고 고가는 6.54이었습니다.
Evolus Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
EOLS News
- Mizuho reiterates Outperform rating on Evolus stock, maintains $19 target
- Mizuho reiterates Outperform rating on Evolus stock, citing valuation
- Evolus submits final FDA application for mid-face volume filler
- Super Micro Computer Posts Downbeat Q4 Results, Joins Personalis, Snap And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Day One Biopharmaceutical (NASDAQ:DAWN), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Evolus stock price target lowered to $20 by H.C. Wainwright on market headwinds
- Evolus stock price target lowered to $18 at BTIG on Q2 revenue miss
- Why Astera Labs Shares Are Trading Higher By Over 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Evolus Q2 2025 slides: Filler launch drives market expansion despite earnings miss
- Evolus, Inc. (EOLS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Evolus, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EOLS)
- Evolus, Inc. (EOLS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Analysts Estimate Haemonetics (HAE) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Jeuveau shows fast onset and long duration in neurotoxin study
- Earnings Preview: Evolus, Inc. (EOLS) Q2 Earnings Expected to Decline
- Evolus - A Slightly Risky Buy Ahead Of Q2 Earnings (NASDAQ:EOLS)
- Evolus Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Tiny Phathom Pharmaceuticals Just An Got FDA Blessing And Big-Time Upside: Buy (PHAT)
- Evolysse™ Recognized in 2025 Shape Skin Awards
- Stifel maintains Evolus stock buy rating, $25 target
- Mizuho maintains Evolus stock Outperform rating and $25 target
- Evolus CFO Sandra Beaver resigns for new role
- Evolysse HA gels outperform Restylane in clinical study
- Evolus Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Evolus, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EOLS)
일일 변동 비율
6.21 6.54
년간 변동
6.21 17.82
- 이전 종가
- 6.42
- 시가
- 6.49
- Bid
- 6.29
- Ask
- 6.59
- 저가
- 6.21
- 고가
- 6.54
- 볼륨
- 2.172 K
- 일일 변동
- -2.02%
- 월 변동
- -17.13%
- 6개월 변동
- -47.28%
- 년간 변동율
- -61.12%
20 9월, 토요일