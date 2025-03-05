Валюты / EOLS
EOLS: Evolus Inc
6.52 USD 0.11 (1.66%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EOLS за сегодня изменился на -1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.50, а максимальная — 6.76.
Следите за динамикой Evolus Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
6.50 6.76
Годовой диапазон
6.21 17.82
- Предыдущее закрытие
- 6.63
- Open
- 6.61
- Bid
- 6.52
- Ask
- 6.82
- Low
- 6.50
- High
- 6.76
- Объем
- 2.271 K
- Дневное изменение
- -1.66%
- Месячное изменение
- -14.10%
- 6-месячное изменение
- -45.35%
- Годовое изменение
- -59.70%
