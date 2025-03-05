货币 / EOLS
EOLS: Evolus Inc
6.51 USD 0.01 (0.15%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EOLS汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点6.49和高点6.64进行交易。
关注Evolus Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EOLS新闻
- Mizuho reiterates Outperform rating on Evolus stock, maintains $19 target
- Mizuho reiterates Outperform rating on Evolus stock, citing valuation
- Evolus submits final FDA application for mid-face volume filler
- Super Micro Computer Posts Downbeat Q4 Results, Joins Personalis, Snap And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Day One Biopharmaceutical (NASDAQ:DAWN), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Evolus stock price target lowered to $20 by H.C. Wainwright on market headwinds
- Evolus stock price target lowered to $18 at BTIG on Q2 revenue miss
- Why Astera Labs Shares Are Trading Higher By Over 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Evolus Q2 2025 slides: Filler launch drives market expansion despite earnings miss
- Evolus, Inc. (EOLS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Evolus, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EOLS)
- Evolus, Inc. (EOLS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Analysts Estimate Haemonetics (HAE) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Jeuveau shows fast onset and long duration in neurotoxin study
- Earnings Preview: Evolus, Inc. (EOLS) Q2 Earnings Expected to Decline
- Evolus - A Slightly Risky Buy Ahead Of Q2 Earnings (NASDAQ:EOLS)
- Evolus Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Tiny Phathom Pharmaceuticals Just An Got FDA Blessing And Big-Time Upside: Buy (PHAT)
- Evolysse™ Recognized in 2025 Shape Skin Awards
- Stifel maintains Evolus stock buy rating, $25 target
- Mizuho maintains Evolus stock Outperform rating and $25 target
- Evolus CFO Sandra Beaver resigns for new role
- Evolysse HA gels outperform Restylane in clinical study
- Evolus Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Evolus, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EOLS)
日范围
6.49 6.64
年范围
6.21 17.82
- 前一天收盘价
- 6.52
- 开盘价
- 6.55
- 卖价
- 6.51
- 买价
- 6.81
- 最低价
- 6.49
- 最高价
- 6.64
- 交易量
- 1.113 K
- 日变化
- -0.15%
- 月变化
- -14.23%
- 6个月变化
- -45.43%
- 年变化
- -59.77%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值