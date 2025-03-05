通貨 / EOLS
EOLS: Evolus Inc
6.42 USD 0.10 (1.53%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EOLSの今日の為替レートは、-1.53%変化しました。日中、通貨は1あたり6.39の安値と6.59の高値で取引されました。
Evolus Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EOLS News
- Mizuho reiterates Outperform rating on Evolus stock, maintains $19 target
- Mizuho reiterates Outperform rating on Evolus stock, citing valuation
- Evolus submits final FDA application for mid-face volume filler
- Super Micro Computer Posts Downbeat Q4 Results, Joins Personalis, Snap And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Day One Biopharmaceutical (NASDAQ:DAWN), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Evolus stock price target lowered to $20 by H.C. Wainwright on market headwinds
- Evolus stock price target lowered to $18 at BTIG on Q2 revenue miss
- Why Astera Labs Shares Are Trading Higher By Over 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Evolus Q2 2025 slides: Filler launch drives market expansion despite earnings miss
- Evolus, Inc. (EOLS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Evolus, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EOLS)
- Evolus, Inc. (EOLS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Analysts Estimate Haemonetics (HAE) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Jeuveau shows fast onset and long duration in neurotoxin study
- Earnings Preview: Evolus, Inc. (EOLS) Q2 Earnings Expected to Decline
- Evolus - A Slightly Risky Buy Ahead Of Q2 Earnings (NASDAQ:EOLS)
- Evolus Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Tiny Phathom Pharmaceuticals Just An Got FDA Blessing And Big-Time Upside: Buy (PHAT)
- Evolysse™ Recognized in 2025 Shape Skin Awards
- Stifel maintains Evolus stock buy rating, $25 target
- Mizuho maintains Evolus stock Outperform rating and $25 target
- Evolus CFO Sandra Beaver resigns for new role
- Evolysse HA gels outperform Restylane in clinical study
- Evolus Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Evolus, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EOLS)
1日のレンジ
6.39 6.59
1年のレンジ
6.21 17.82
- 以前の終値
- 6.52
- 始値
- 6.54
- 買値
- 6.42
- 買値
- 6.72
- 安値
- 6.39
- 高値
- 6.59
- 出来高
- 2.471 K
- 1日の変化
- -1.53%
- 1ヶ月の変化
- -15.42%
- 6ヶ月の変化
- -46.19%
- 1年の変化
- -60.32%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K