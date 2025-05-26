CotaçõesSeções
ELD: WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

28.99 USD 0.01 (0.03%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ELD para hoje mudou para 0.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 28.80 e o mais alto foi 29.91.

Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

ELD Notícias

Faixa diária
28.80 29.91
Faixa anual
25.06 29.91
Fechamento anterior
28.98
Open
28.93
Bid
28.99
Ask
29.29
Low
28.80
High
29.91
Volume
699
Mudança diária
0.03%
Mudança mensal
3.06%
Mudança de 6 meses
8.86%
Mudança anual
3.02%
21 setembro, domingo