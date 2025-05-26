Moedas / ELD
ELD: WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
28.99 USD 0.01 (0.03%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ELD para hoje mudou para 0.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 28.80 e o mais alto foi 29.91.
Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
28.80 29.91
Faixa anual
25.06 29.91
- Fechamento anterior
- 28.98
- Open
- 28.93
- Bid
- 28.99
- Ask
- 29.29
- Low
- 28.80
- High
- 29.91
- Volume
- 699
- Mudança diária
- 0.03%
- Mudança mensal
- 3.06%
- Mudança de 6 meses
- 8.86%
- Mudança anual
- 3.02%
21 setembro, domingo