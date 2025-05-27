KurseKategorien
ELD: WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

28.99 USD 0.01 (0.03%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ELD hat sich für heute um 0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.80 bis zu einem Hoch von 29.91 gehandelt.

Verfolgen Sie die WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
28.80 29.91
Jahresspanne
25.06 29.91
Vorheriger Schlusskurs
28.98
Eröffnung
28.93
Bid
28.99
Ask
29.29
Tief
28.80
Hoch
29.91
Volumen
699
Tagesänderung
0.03%
Monatsänderung
3.06%
6-Monatsänderung
8.86%
Jahresänderung
3.02%
