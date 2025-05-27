Währungen / ELD
ELD: WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
28.99 USD 0.01 (0.03%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ELD hat sich für heute um 0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.80 bis zu einem Hoch von 29.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELD News
Tagesspanne
28.80 29.91
Jahresspanne
25.06 29.91
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.98
- Eröffnung
- 28.93
- Bid
- 28.99
- Ask
- 29.29
- Tief
- 28.80
- Hoch
- 29.91
- Volumen
- 699
- Tagesänderung
- 0.03%
- Monatsänderung
- 3.06%
- 6-Monatsänderung
- 8.86%
- Jahresänderung
- 3.02%
21 September, Sonntag