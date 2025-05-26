시세섹션
통화 / ELD
주식로 돌아가기

ELD: WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

28.99 USD 0.01 (0.03%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

ELD 환율이 오늘 0.03%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 28.80이고 고가는 29.91이었습니다.

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ELD News

일일 변동 비율
28.80 29.91
년간 변동
25.06 29.91
이전 종가
28.98
시가
28.93
Bid
28.99
Ask
29.29
저가
28.80
고가
29.91
볼륨
699
일일 변동
0.03%
월 변동
3.06%
6개월 변동
8.86%
년간 변동율
3.02%
21 9월, 일요일