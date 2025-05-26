통화 / ELD
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ELD: WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
28.99 USD 0.01 (0.03%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ELD 환율이 오늘 0.03%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 28.80이고 고가는 29.91이었습니다.
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELD News
- FMCSA Revokes ROBINHOOD ELD, The Price Value Dilemma
- Principles Of Bond Yields And Credit Quality
- Global Sustainable Finance 2025: Mixed Results Highlight Regional Differences
- If a Driver Abandons Your Truck – What to Do, What to Avoid, and How to Make Sure It Never Happens Again
- How to Implement Your OEM Maintenance Schedule Into Your ELD So You Never Miss a Critical Interval
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Disruption Creates Opportunity In Emerging Markets Debt
- Earnings call transcript: Eldorado Gold Q2 2025 shows strong growth
- Eldorado Gold Q2 2025 slides: Revenue surges to $452M as Skouries advances
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.69%
- Fixed Income Investment Outlook Q3 2025
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- Time To Be More Tactical
- RBC says it is seeing "healthy" investor interest in gold stocks
- Tariffs Rattle Markets - But EM Debt Endures
- IMF Recap: EM Rising, Dollar Drifting
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: June 2025
- Income, Resilience, And Diversification
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.63%
- Bigger Yard, Higher Fence?
- Is EM Local Debt Benefiting From ‘America First’?
- China Green Bond Sales To Keep Momentum After Hitting 3-Year High
- Emerging Markets: Finding Opportunities Amid The Global Economic Reset
일일 변동 비율
28.80 29.91
년간 변동
25.06 29.91
- 이전 종가
- 28.98
- 시가
- 28.93
- Bid
- 28.99
- Ask
- 29.29
- 저가
- 28.80
- 고가
- 29.91
- 볼륨
- 699
- 일일 변동
- 0.03%
- 월 변동
- 3.06%
- 6개월 변동
- 8.86%
- 년간 변동율
- 3.02%
21 9월, 일요일