ELD: WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
28.99 USD 0.01 (0.03%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ELDの今日の為替レートは、0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり28.80の安値と29.91の高値で取引されました。
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
28.80 29.91
1年のレンジ
25.06 29.91
- 以前の終値
- 28.98
- 始値
- 28.93
- 買値
- 28.99
- 買値
- 29.29
- 安値
- 28.80
- 高値
- 29.91
- 出来高
- 699
- 1日の変化
- 0.03%
- 1ヶ月の変化
- 3.06%
- 6ヶ月の変化
- 8.86%
- 1年の変化
- 3.02%
21 9月, 日曜日