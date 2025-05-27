CotizacionesSecciones
ELD: WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

28.99 USD 0.01 (0.03%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ELD de hoy ha cambiado un 0.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 28.80, mientras que el máximo ha alcanzado 29.91.

Siga la dinámica de la pareja de divisas WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
28.80 29.91
Rango anual
25.06 29.91
Cierres anteriores
28.98
Open
28.93
Bid
28.99
Ask
29.29
Low
28.80
High
29.91
Volumen
699
Cambio diario
0.03%
Cambio mensual
3.06%
Cambio a 6 meses
8.86%
Cambio anual
3.02%
21 septiembre, domingo