Валюты / ELD
ELD: WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
29.06 USD 0.10 (0.35%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ELD за сегодня изменился на 0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.81, а максимальная — 29.10.
Следите за динамикой WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
28.81 29.10
Годовой диапазон
25.06 29.31
- Предыдущее закрытие
- 28.96
- Open
- 28.91
- Bid
- 29.06
- Ask
- 29.36
- Low
- 28.81
- High
- 29.10
- Объем
- 72
- Дневное изменение
- 0.35%
- Месячное изменение
- 3.31%
- 6-месячное изменение
- 9.13%
- Годовое изменение
- 3.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.