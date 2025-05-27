CotationsSections
Devises / ELD
Retour à Actions

ELD: WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

28.99 USD 0.01 (0.03%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ELD a changé de 0.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.80 et à un maximum de 29.91.

Suivez la dynamique WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ELD Nouvelles

Range quotidien
28.80 29.91
Range Annuel
25.06 29.91
Clôture Précédente
28.98
Ouverture
28.93
Bid
28.99
Ask
29.29
Plus Bas
28.80
Plus Haut
29.91
Volume
699
Changement quotidien
0.03%
Changement Mensuel
3.06%
Changement à 6 Mois
8.86%
Changement Annuel
3.02%
21 septembre, dimanche