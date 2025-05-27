Devises / ELD
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ELD: WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
28.99 USD 0.01 (0.03%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ELD a changé de 0.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.80 et à un maximum de 29.91.
Suivez la dynamique WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELD Nouvelles
- FMCSA Revokes ROBINHOOD ELD, The Price Value Dilemma
- Principles Of Bond Yields And Credit Quality
- Global Sustainable Finance 2025: Mixed Results Highlight Regional Differences
- L’investie d’Eldorado Gold, TRU, signale de l’or dans tous les forages de 2025
- If a Driver Abandons Your Truck – What to Do, What to Avoid, and How to Make Sure It Never Happens Again
- How to Implement Your OEM Maintenance Schedule Into Your ELD So You Never Miss a Critical Interval
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Disruption Creates Opportunity In Emerging Markets Debt
- Earnings call transcript: Eldorado Gold Q2 2025 shows strong growth
- Eldorado Gold Q2 2025 slides: Revenue surges to $452M as Skouries advances
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.69%
- Fixed Income Investment Outlook Q3 2025
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- Time To Be More Tactical
- RBC says it is seeing "healthy" investor interest in gold stocks
- Tariffs Rattle Markets - But EM Debt Endures
- IMF Recap: EM Rising, Dollar Drifting
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: June 2025
- Income, Resilience, And Diversification
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.63%
- Bigger Yard, Higher Fence?
- Is EM Local Debt Benefiting From ‘America First’?
- China Green Bond Sales To Keep Momentum After Hitting 3-Year High
Range quotidien
28.80 29.91
Range Annuel
25.06 29.91
- Clôture Précédente
- 28.98
- Ouverture
- 28.93
- Bid
- 28.99
- Ask
- 29.29
- Plus Bas
- 28.80
- Plus Haut
- 29.91
- Volume
- 699
- Changement quotidien
- 0.03%
- Changement Mensuel
- 3.06%
- Changement à 6 Mois
- 8.86%
- Changement Annuel
- 3.02%
21 septembre, dimanche