QuotazioniSezioni
Valute / ELD
Tornare a Azioni

ELD: WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

28.99 USD 0.01 (0.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ELD ha avuto una variazione del 0.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.80 e ad un massimo di 29.91.

Segui le dinamiche di WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ELD News

Intervallo Giornaliero
28.80 29.91
Intervallo Annuale
25.06 29.91
Chiusura Precedente
28.98
Apertura
28.93
Bid
28.99
Ask
29.29
Minimo
28.80
Massimo
29.91
Volume
699
Variazione giornaliera
0.03%
Variazione Mensile
3.06%
Variazione Semestrale
8.86%
Variazione Annuale
3.02%
21 settembre, domenica