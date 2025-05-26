Valute / ELD
ELD: WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
28.99 USD 0.01 (0.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ELD ha avuto una variazione del 0.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.80 e ad un massimo di 29.91.
Segui le dinamiche di WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
28.80 29.91
Intervallo Annuale
25.06 29.91
- Chiusura Precedente
- 28.98
- Apertura
- 28.93
- Bid
- 28.99
- Ask
- 29.29
- Minimo
- 28.80
- Massimo
- 29.91
- Volume
- 699
- Variazione giornaliera
- 0.03%
- Variazione Mensile
- 3.06%
- Variazione Semestrale
- 8.86%
- Variazione Annuale
- 3.02%
21 settembre, domenica