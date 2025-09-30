- Visão do mercado
ECML: EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF
A taxa do ECML para hoje mudou para -1.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.97 e o mais alto foi 32.97.
Veja a dinâmica do par de moedas EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ECML hoje?
Hoje EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) está avaliado em 32.97. O instrumento é negociado dentro de -1.14%, o fechamento de ontem foi 33.35, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ECML em tempo real.
As ações de EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF pagam dividendos?
Atualmente EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF está avaliado em 32.97. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -3.71% e USD. Monitore os movimentos de ECML no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ECML?
Você pode comprar ações de EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) pelo preço atual 32.97. Ordens geralmente são executadas perto de 32.97 ou 33.27, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ECML no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ECML?
Investir em EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF envolve considerar a faixa anual 26.96 - 36.17 e o preço atual 32.97. Muitos comparam -1.67% e 7.85% antes de enviar ordens em 32.97 ou 33.27. Estude as mudanças diárias de preço de ECML no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Euclidean Fundamental Value ETF?
O maior preço de Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) no último ano foi 36.17. As ações oscilaram bastante dentro de 26.96 - 36.17, e a comparação com 33.35 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Euclidean Fundamental Value ETF?
O menor preço de Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) no ano foi 26.96. A comparação com o preço atual 32.97 e 26.96 - 36.17 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ECML em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ECML?
No passado EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 33.35 e -3.71% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 33.35
- Open
- 32.97
- Bid
- 32.97
- Ask
- 33.27
- Low
- 32.97
- High
- 32.97
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -1.14%
- Mudança mensal
- -1.67%
- Mudança de 6 meses
- 7.85%
- Mudança anual
- -3.71%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8