ECML: EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF
Курс ECML за сегодня изменился на -1.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.97, а максимальная — 32.97.
Следите за динамикой EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ECML сегодня?
EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) сегодня оценивается на уровне 32.97. Инструмент торгуется в пределах -1.14%, вчерашнее закрытие составило 33.35, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ECML в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF?
EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF в настоящее время оценивается в 32.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.71% и USD. Отслеживайте движения ECML на графике в реальном времени.
Как купить акции ECML?
Вы можете купить акции EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) по текущей цене 32.97. Ордера обычно размещаются около 32.97 или 33.27, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ECML на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ECML?
Инвестирование в EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF предполагает учет годового диапазона 26.96 - 36.17 и текущей цены 32.97. Многие сравнивают -1.67% и 7.85% перед размещением ордеров на 32.97 или 33.27. Изучайте ежедневные изменения цены ECML на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Euclidean Fundamental Value ETF?
Самая высокая цена Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) за последний год составила 36.17. Акции заметно колебались в пределах 26.96 - 36.17, сравнение с 33.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Euclidean Fundamental Value ETF?
Самая низкая цена Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) за год составила 26.96. Сравнение с текущими 32.97 и 26.96 - 36.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ECML во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ECML?
В прошлом EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.35 и -3.71% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.35
- Open
- 32.97
- Bid
- 32.97
- Ask
- 33.27
- Low
- 32.97
- High
- 32.97
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -1.14%
- Месячное изменение
- -1.67%
- 6-месячное изменение
- 7.85%
- Годовое изменение
- -3.71%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8