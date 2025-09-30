- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ECML: EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF
Il tasso di cambio ECML ha avuto una variazione del -1.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.97 e ad un massimo di 32.97.
Segui le dinamiche di EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ECML oggi?
Oggi le azioni EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF sono prezzate a 32.97. Viene scambiato all'interno di -1.14%, la chiusura di ieri è stata 33.35 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ECML mostra questi aggiornamenti.
Le azioni EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF pagano dividendi?
EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF è attualmente valutato a 32.97. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -3.71% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ECML.
Come acquistare azioni ECML?
Puoi acquistare azioni EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF al prezzo attuale di 32.97. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 32.97 o 33.27, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ECML sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ECML?
Investire in EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 26.96 - 36.17 e il prezzo attuale 32.97. Molti confrontano -1.67% e 7.85% prima di effettuare ordini su 32.97 o 33.27. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ECML con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Euclidean Fundamental Value ETF?
Il prezzo massimo di Euclidean Fundamental Value ETF nell'ultimo anno è stato 36.17. All'interno di 26.96 - 36.17, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 33.35 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Euclidean Fundamental Value ETF?
Il prezzo più basso di Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) nel corso dell'anno è stato 26.96. Confrontandolo con gli attuali 32.97 e 26.96 - 36.17 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ECML muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ECML?
EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 33.35 e -3.71%.
- Chiusura Precedente
- 33.35
- Apertura
- 32.97
- Bid
- 32.97
- Ask
- 33.27
- Minimo
- 32.97
- Massimo
- 32.97
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -1.14%
- Variazione Mensile
- -1.67%
- Variazione Semestrale
- 7.85%
- Variazione Annuale
- -3.71%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8