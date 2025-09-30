- Übersicht
ECML: EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF
Der Wechselkurs von ECML hat sich für heute um -1.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.97 bis zu einem Hoch von 32.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ECML heute?
Die Aktie von EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) notiert heute bei 32.97. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.14% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 33.35 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von ECML zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ECML Dividenden?
EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF wird derzeit mit 32.97 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -3.71% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ECML zu verfolgen.
Wie kaufe ich ECML-Aktien?
Sie können Aktien von EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) zum aktuellen Kurs von 32.97 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 32.97 oder 33.27 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ECML auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ECML-Aktien?
Bei einer Investition in EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF müssen die jährliche Spanne 26.96 - 36.17 und der aktuelle Kurs 32.97 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.67% und 7.85%, bevor sie Orders zu 32.97 oder 33.27 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ECML.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Euclidean Fundamental Value ETF?
Der höchste Kurs von Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) im vergangenen Jahr lag bei 36.17. Innerhalb von 26.96 - 36.17 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 33.35 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Euclidean Fundamental Value ETF?
Der niedrigste Kurs von Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) im Laufe des Jahres betrug 26.96. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 32.97 und der Spanne 26.96 - 36.17 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ECML live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ECML statt?
EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 33.35 und -3.71% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.35
- Eröffnung
- 32.97
- Bid
- 32.97
- Ask
- 33.27
- Tief
- 32.97
- Hoch
- 32.97
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -1.14%
- Monatsänderung
- -1.67%
- 6-Monatsänderung
- 7.85%
- Jahresänderung
- -3.71%
