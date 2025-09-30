クォートセクション
通貨 / ECML
ECML: EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF

32.97 USD 0.38 (1.14%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ECMLの今日の為替レートは、-1.14%変化しました。日中、通貨は1あたり32.97の安値と32.97の高値で取引されました。

EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

ECML株の現在の価格は？

EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETFの株価は本日32.97です。-1.14%内で取引され、前日の終値は33.35、取引量は1に達しました。ECMLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETFの株は配当を出しますか？

EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETFの現在の価格は32.97です。配当方針は会社によりますが、投資家は-3.71%やUSDにも注目します。ECMLの動きはライブチャートで確認できます。

ECML株を買う方法は？

EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETFの株は現在32.97で購入可能です。注文は通常32.97または33.27付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。ECMLの最新情報はライブチャートで確認できます。

ECML株に投資する方法は？

EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETFへの投資では、年間の値幅26.96 - 36.17と現在の32.97を考慮します。注文は多くの場合32.97や33.27で行われる前に、-1.67%や7.85%と比較されます。ECMLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Euclidean Fundamental Value ETFの株の最高値は？

Euclidean Fundamental Value ETFの過去1年の最高値は36.17でした。26.96 - 36.17内で株価は大きく変動し、33.35と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Euclidean Fundamental Value ETFの株の最低値は？

Euclidean Fundamental Value ETF(ECML)の年間最安値は26.96でした。現在の32.97や26.96 - 36.17と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ECMLの動きはライブチャートで確認できます。

ECMLの株式分割はいつ行われましたか？

EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、33.35、-3.71%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
32.97 32.97
1年のレンジ
26.96 36.17
以前の終値
33.35
始値
32.97
買値
32.97
買値
33.27
安値
32.97
高値
32.97
出来高
1
1日の変化
-1.14%
1ヶ月の変化
-1.67%
6ヶ月の変化
7.85%
1年の変化
-3.71%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8