ECML: EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF
Le taux de change de ECML a changé de -1.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.97 et à un maximum de 32.97.
Suivez la dynamique EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ECML aujourd'hui ?
L'action EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF est cotée à 32.97 aujourd'hui. Elle se négocie dans -1.14%, a clôturé hier à 33.35 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de ECML présente ces mises à jour.
L'action EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF verse-t-elle des dividendes ?
EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF est actuellement valorisé à 32.97. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -3.71% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ECML.
Comment acheter des actions ECML ?
Vous pouvez acheter des actions EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF au cours actuel de 32.97. Les ordres sont généralement placés à proximité de 32.97 ou de 33.27, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ECML sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ECML ?
Investir dans EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.96 - 36.17 et le prix actuel 32.97. Beaucoup comparent -1.67% et 7.85% avant de passer des ordres à 32.97 ou 33.27. Consultez le graphique du cours de ECML en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Euclidean Fundamental Value ETF ?
Le cours le plus élevé de Euclidean Fundamental Value ETF l'année dernière était 36.17. Au cours de 26.96 - 36.17, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 33.35 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Euclidean Fundamental Value ETF ?
Le cours le plus bas de Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) sur l'année a été 26.96. Sa comparaison avec 32.97 et 26.96 - 36.17 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ECML sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ECML a-t-elle été divisée ?
EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 33.35 et -3.71% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 33.35
- Ouverture
- 32.97
- Bid
- 32.97
- Ask
- 33.27
- Plus Bas
- 32.97
- Plus Haut
- 32.97
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- -1.14%
- Changement Mensuel
- -1.67%
- Changement à 6 Mois
- 7.85%
- Changement Annuel
- -3.71%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8