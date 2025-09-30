ECML: EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF
今日ECML汇率已更改-1.14%。当日，交易品种以低点32.97和高点32.97进行交易。
关注EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
ECML股票今天的价格是多少？
EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF股票今天的定价为32.97。它在-1.14%范围内交易，昨天的收盘价为33.35，交易量达到1。ECML的实时价格图表显示了这些更新。
EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF股票是否支付股息？
EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF目前的价值为32.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.71%和USD。实时查看图表以跟踪ECML走势。
如何购买ECML股票？
您可以以32.97的当前价格购买EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF股票。订单通常设置在32.97或33.27附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注ECML的实时图表更新。
如何投资ECML股票？
投资EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF需要考虑年度范围26.96 - 36.17和当前价格32.97。许多人在以32.97或33.27下订单之前，会比较-1.67%和。实时查看ECML价格图表，了解每日变化。
Euclidean Fundamental Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Euclidean Fundamental Value ETF的最高价格是36.17。在26.96 - 36.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF的绩效。
Euclidean Fundamental Value ETF股票的最低价格是多少？
Euclidean Fundamental Value ETF（ECML）的最低价格为26.96。将其与当前的32.97和26.96 - 36.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ECML在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ECML股票是什么时候拆分的？
EA Series Trust Euclidean Fundamental Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.35和-3.71%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.35
- 开盘价
- 32.97
- 卖价
- 32.97
- 买价
- 33.27
- 最低价
- 32.97
- 最高价
- 32.97
- 交易量
- 1
- 日变化
- -1.14%
- 月变化
- -1.67%
- 6个月变化
- 7.85%
- 年变化
- -3.71%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8