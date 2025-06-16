Moedas / DRS
DRS: Leonardo DRS Inc
41.75 USD 0.21 (0.51%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DRS para hoje mudou para 0.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 41.28 e o mais alto foi 41.99.
Veja a dinâmica do par de moedas Leonardo DRS Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DRS Notícias
- Leonardo DRS: Defense Innovator Positioned For Growth, U.S. And NATO Spending Surge (DRS)
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Fitch upgrades Leonardo to ’BBB’ on improved margins and cash flow
- US Defense Firms Face Tough Times As China’s Mineral Curbs Trigger Global Scramble For Critical Supplies: Report - Lockheed Martin (NYSE:LMT), Leonardo DRS (NASDAQ:DRS)
- Should You Buy, Hold or Sell ATRO Stock Ahead of Q2 Earnings Release?
- Earnings call transcript: Leonardo DRS Q2 2025 sees revenue rise 10%
- Leonardo DRS (DRS) Q2 2025 Earnings Transcript
- Here's What Key Metrics Tell Us About Leonardo DRS, Inc. (DRS) Q2 Earnings
- Leonardo DRS, Inc. (DRS) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Leonardo DRS Q2 2025 slides reveal profit surge and raised revenue outlook
- Leonardo DRS beats Q2 expectations, raises 2025 guidance
- Teledyne Technologies (TDY) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Welcome To The Era Of European Strategic Rearmament
- Leonardo DRS Stock: Impressive Company That's Highly Valued (NASDAQ:DRS)
- AAR (AIR) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Rolls Royce Ramps Up US MTU Engine Build: Worth Buying the Stock?
- Astronics Buys Envoy Aerospace for $8M: What Lies Next for an Investor?
- UK and France to boost missile capabilities with Storm Shadow order
- Leonardo DRS secures $18.8 million contract for cargo loader support
- Microsoft, Meta And 3 IPOs Lead This Barrage Of Breakout Stocks To Watch
- MMSC: High Fees And Average Return
- Leonardo DRS Schedules Second Quarter 2025 Earnings Conference Call for July 30, 2025
- Goldman Sachs initiates Leonardo DRS with “buy” on growth, margin upside
- Kratos Set For Lift-Off Despite Early Turbulence: JPMorgan Spotlights Mid-Cap Defense Firms - Leonardo DRS (NASDAQ:DRS), Kratos Defense & Security (NASDAQ:KTOS), Mercury Sys (NASDAQ:MRCY)
Faixa diária
41.28 41.99
Faixa anual
27.77 49.31
- Fechamento anterior
- 41.54
- Open
- 41.60
- Bid
- 41.75
- Ask
- 42.05
- Low
- 41.28
- High
- 41.99
- Volume
- 39
- Mudança diária
- 0.51%
- Mudança mensal
- 1.66%
- Mudança de 6 meses
- 28.34%
- Mudança anual
- 48.05%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh