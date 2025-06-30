Devises / DRS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DRS: Leonardo DRS Inc
41.44 USD 1.14 (2.68%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DRS a changé de -2.68% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.24 et à un maximum de 42.85.
Suivez la dynamique Leonardo DRS Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DRS Nouvelles
- Leonardo DRS, Inc. (DRS) Upgraded to Buy: Here's Why
- Leonardo DRS: Defense Innovator Positioned For Growth, U.S. And NATO Spending Surge (DRS)
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Fitch upgrades Leonardo to ’BBB’ on improved margins and cash flow
- US Defense Firms Face Tough Times As China’s Mineral Curbs Trigger Global Scramble For Critical Supplies: Report - Lockheed Martin (NYSE:LMT), Leonardo DRS (NASDAQ:DRS)
- Should You Buy, Hold or Sell ATRO Stock Ahead of Q2 Earnings Release?
- Earnings call transcript: Leonardo DRS Q2 2025 sees revenue rise 10%
- Leonardo DRS (DRS) Q2 2025 Earnings Transcript
- Here's What Key Metrics Tell Us About Leonardo DRS, Inc. (DRS) Q2 Earnings
- Leonardo DRS, Inc. (DRS) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Leonardo DRS Q2 2025 slides reveal profit surge and raised revenue outlook
- Leonardo DRS beats Q2 expectations, raises 2025 guidance
- Teledyne Technologies (TDY) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Welcome To The Era Of European Strategic Rearmament
- Leonardo DRS Stock: Impressive Company That's Highly Valued (NASDAQ:DRS)
- AAR (AIR) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Rolls Royce Ramps Up US MTU Engine Build: Worth Buying the Stock?
- Astronics Buys Envoy Aerospace for $8M: What Lies Next for an Investor?
- UK and France to boost missile capabilities with Storm Shadow order
- Leonardo DRS secures $18.8 million contract for cargo loader support
- Microsoft, Meta And 3 IPOs Lead This Barrage Of Breakout Stocks To Watch
- MMSC: High Fees And Average Return
- Leonardo DRS Schedules Second Quarter 2025 Earnings Conference Call for July 30, 2025
- Goldman Sachs initiates Leonardo DRS with “buy” on growth, margin upside
Range quotidien
41.24 42.85
Range Annuel
27.77 49.31
- Clôture Précédente
- 42.58
- Ouverture
- 42.65
- Bid
- 41.44
- Ask
- 41.74
- Plus Bas
- 41.24
- Plus Haut
- 42.85
- Volume
- 2.653 K
- Changement quotidien
- -2.68%
- Changement Mensuel
- 0.90%
- Changement à 6 Mois
- 27.39%
- Changement Annuel
- 46.95%
20 septembre, samedi