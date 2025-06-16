Валюты / DRS
DRS: Leonardo DRS Inc
41.78 USD 0.23 (0.55%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DRS за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.53, а максимальная — 42.54.
Следите за динамикой Leonardo DRS Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
41.53 42.54
Годовой диапазон
27.77 49.31
- Предыдущее закрытие
- 42.01
- Open
- 42.04
- Bid
- 41.78
- Ask
- 42.08
- Low
- 41.53
- High
- 42.54
- Объем
- 2.039 K
- Дневное изменение
- -0.55%
- Месячное изменение
- 1.73%
- 6-месячное изменение
- 28.44%
- Годовое изменение
- 48.16%
