DRS: Leonardo DRS Inc
41.54 USD 0.24 (0.57%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DRS de hoy ha cambiado un -0.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 41.34, mientras que el máximo ha alcanzado 42.44.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Leonardo DRS Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
41.34 42.44
Rango anual
27.77 49.31
- Cierres anteriores
- 41.78
- Open
- 41.78
- Bid
- 41.54
- Ask
- 41.84
- Low
- 41.34
- High
- 42.44
- Volumen
- 2.900 K
- Cambio diario
- -0.57%
- Cambio mensual
- 1.14%
- Cambio a 6 meses
- 27.70%
- Cambio anual
- 47.30%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B