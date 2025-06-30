Dövizler / DRS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
DRS: Leonardo DRS Inc
41.44 USD 1.14 (2.68%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DRS fiyatı bugün -2.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 41.24 ve Yüksek fiyatı olarak 42.85 aralığında işlem gördü.
Leonardo DRS Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DRS haberleri
- Leonardo DRS, Inc. (DRS) Upgraded to Buy: Here's Why
- Leonardo DRS: Defense Innovator Positioned For Growth, U.S. And NATO Spending Surge (DRS)
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Fitch upgrades Leonardo to ’BBB’ on improved margins and cash flow
- US Defense Firms Face Tough Times As China’s Mineral Curbs Trigger Global Scramble For Critical Supplies: Report - Lockheed Martin (NYSE:LMT), Leonardo DRS (NASDAQ:DRS)
- Should You Buy, Hold or Sell ATRO Stock Ahead of Q2 Earnings Release?
- Earnings call transcript: Leonardo DRS Q2 2025 sees revenue rise 10%
- Leonardo DRS (DRS) Q2 2025 Earnings Transcript
- Here's What Key Metrics Tell Us About Leonardo DRS, Inc. (DRS) Q2 Earnings
- Leonardo DRS, Inc. (DRS) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Leonardo DRS Q2 2025 slides reveal profit surge and raised revenue outlook
- Leonardo DRS beats Q2 expectations, raises 2025 guidance
- Teledyne Technologies (TDY) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Welcome To The Era Of European Strategic Rearmament
- Leonardo DRS Stock: Impressive Company That's Highly Valued (NASDAQ:DRS)
- AAR (AIR) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Rolls Royce Ramps Up US MTU Engine Build: Worth Buying the Stock?
- Astronics Buys Envoy Aerospace for $8M: What Lies Next for an Investor?
- UK and France to boost missile capabilities with Storm Shadow order
- Leonardo DRS secures $18.8 million contract for cargo loader support
- Microsoft, Meta And 3 IPOs Lead This Barrage Of Breakout Stocks To Watch
- MMSC: High Fees And Average Return
- Leonardo DRS Schedules Second Quarter 2025 Earnings Conference Call for July 30, 2025
- Goldman Sachs initiates Leonardo DRS with “buy” on growth, margin upside
Günlük aralık
41.24 42.85
Yıllık aralık
27.77 49.31
- Önceki kapanış
- 42.58
- Açılış
- 42.65
- Satış
- 41.44
- Alış
- 41.74
- Düşük
- 41.24
- Yüksek
- 42.85
- Hacim
- 2.653 K
- Günlük değişim
- -2.68%
- Aylık değişim
- 0.90%
- 6 aylık değişim
- 27.39%
- Yıllık değişim
- 46.95%
21 Eylül, Pazar